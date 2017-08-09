﻿ Народный репортёр. Сохраните дерево, но сделайте тротуар шире!

По этому тротуару ходят жители города, учителя и школьники средней школы №11. Не трогайте дерево! Но сделайте тротуар шире.

Место: ул. Карасай батыра, 19 (возле Музыкальной школы).

Дата: август 2017 года

Автор: Анонимная публикация

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