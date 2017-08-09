﻿ Народный репортёр. Мусорные баки соседствуют с детской площадкой

В Хромтау вонь от мусорных баков идет, даже когда убирают мусор. Это в 10 метрах от детской площадки. На детской площадке качели, песочницы, горки из металла, дети травмируются. Три года назад прошла программа по модернизации в этом дворе.

Место: г. Хромтау, КСК «Аида».

Дата: август 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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