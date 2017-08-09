﻿ Актюбинских болельщ иков с бородами обсуждали в Интернете

Портал qazaquni.kz в публикации на казахс ком языке «Бородатый парень не выказал уважения к гимну и вызвал возмущение» опубликовал видео, где парни с бородами не встают, когда звучит государственный гимн Казахстана, сообщает Ratel.kz.

Пользователи в Сети возмутились поведением парней, которые никак не реагировали на казахстанский гимн, звучащий перед началом футбольного матча в Актобе. На видео, опубликованном в Instagram, отчетливо видно, что двое бородатых парней не обращают внимания на гимн и продолжают сидеть.

– Были на матче «Актобе» – «Кайрат». Звучал гимн нашей страны. И молодые люди просто игнорировали его. Не знаю, уместно тут или нет, но просто интересно. Разве религия мешает патриотизму? Ведь у нас больше половины населения мусульмане, и многие подают пример доброты и человечности. Разве можно не уважать гимн и традиции страны, в которой родился и живешь? – написал пользователь, опубликовавший видео»