﻿﻿ Семья с четырьмя детьми мёрзнет в затопленном доме

На фото: Семья продолжает жить в пострадавшем от паводка доме. Потолок на грани обвала, его поддерживают стойкой. Эти люди надеются на помощь властей. || Фото автора

В затопленном во время паводка доме на Кривом озере живёт семья с 4 детьми. Отец попал в больницу, дети остались с мамой в холодном доме. Семья надеется найти кров до зимы, в фонде «Колганат» сообщают, что уже устали предлагать им жильё.

Мейрамгали Кенжебаев с женой Нургуль и четырьмя детьми 5-й год живут в дачном доме на Кривом озере вблизи АЗФ. Они переехали в город из села Аккудук Хромтауского района. Этой весной их домик затопило.

– Мы живем здесь 5-й год, каждую весну нас топит. В этом году вода зашла в дом, доходила до подоконника. Мы эвакуировались, возле дома трансформатор стоит, вода дошла и до него. После потопа мы жили в школе, а потом вернулись в затопленный дом, больше идти некуда, – рассказывает Назерке Жетпысбаева [на фото], старшая дочь.

В стенах и на полу дома трещины, печь на грани разрушения. Сквозь щель в оконном проеме слышен свист ветра.

– Сырость и холод такие, что мерзнем даже под одеялом. Болеем постоянно, нет денег на лекарства и даже на продукты, – говорит Нургуль, хозяйка дома.

Материальное положение семьи усугубилось после того, как глава семьи лег в больницу с язвой. До болезни он добывал хлеб для четверых детей случайными заработками. Его жена Нургуль Абишева работает посудомойщицей, когда вызывают. Старшая дочь Нурсулу – официанткой, работа тоже временная. Сыновья 15-летний Заманбек и 7-летний Адил присматривают за гусями. Кроме них есть еще 2-летняя Мира.

Сейчас семье помогает волонтер Екатерина Голотина.

– Тетя Катя привозит продукты, нашла временное жилье нам, но там мы долго жить не будем. А куда пойти потом? – отчаивается Заманбек.

– Комиссия по оценке ущерба от паводка установила, что их дом в неудовлетворительном состоянии. Но у хозяев нет подтверждающих документов на дом. А без этого госорганы не могут помочь. Тем не менее, мы нашли им варианты. Сначала предложили земельный участок в Курайли и 1 миллион на стройматериалы, чтобы могли построить дом. Но они отказались, сказали, что здоровье не позволяет строить. Тогда предложили новую квартиру в Мартуке, опять отказались. А больше бегать за ними мы не можем, – сказала представитель фонда помощи «Колганат», депутат гормаслихата Сулупан Шынтасова.

– Нам предлагали квартиру не в Мартуке, а старый дом в Белогорке, где нет работы. Всем пострадавшим от паводка обещали помощь, особенно многодетным семьям в трудном положении. Неужели мы к ним не относимся? Насчет документов нам сказали иметь справку, что мы там проживаем, и документы о покупке дома. Все есть. Тем более замакима Алдияров (ныне аким Алгинского района) обещал, что до осени найдут нам жилье. Но скоро зима, а мы еще на даче, – сокрушается Мейрамгали Кенжебаев на больничной койке.