﻿ 12 миллионов тенге пропали в банке Актобе

Менеджер банка перевела эти деньги на личный счёт, её задержали. Об этом «Диапазону» рассказали в пресс-службе ДВД области.

3 августа в полицию обратился директор филиала одного из банков Актобе, который сообщил, что сотрудники безопасности банка выявили, что менеджер бухгалтерского учета и отчетности провела незаконную транзакцию на личный счет 12 млн тенге.

Сейчас подозреваемая 35-летняя актюбинка находится под подпиской о невыезде.

Начато досудебное расследование по ст. 189 ч. 4 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».