﻿ В мечети раздавали «портрет пророка»

В мечети раздавали «портрет пророка»

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Житель Мартукского района повесил дома портрет пророка Мухаммеда из мечети, сообщает Ratel.kz

– Этот портрет я взял в мечети Мартукского района, там раздавали. Каждый день утром я поклоняюсь и приветствую его, – рассказал он, написано в публикации на казахском языке «В одной из мечетей Актюбинской области распространили изображение пророка Мухаммеда» Aktobenews.kz. На портрете пророка указаны даты его рождения и смерти. Главный имам Актобе сказал, что это изображение было распространено в 2014 году, это неправильно и портрет необходимо уничтожить.

Как известно, в исламе запрещено изображать пророка Мухаммеда.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
Получил в мечети.... надо уничтожить... как похожа наша официальное духовенство с нашей официальной властью. То скандалы в мечетях с зарплатой и т.п казусы теперь раздача непонятных листовок. Профессионализм зашкаливает.
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10.08.2017, 09:53
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