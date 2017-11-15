﻿﻿ Дважды голодавшего в СИЗО суд отпустил на свободу

Жителя Актобе Руслана Карашинова задержали 1 мая на базе отдыха «Грин Ленд». Его обвинили в квартирном грабеже и краже на миллион с лишним тенге. Хозяйка квартиры опознала в нем грабителя. Сам Карашинов уверял, что был в это время в Уральске. Мать подозреваемого добилась, чтобы к делу приобщили видеозапись из придорожного кафе Уральска, где он обедал. Но эксперты не смогли подтвердить, что на видео снят именно подозреваемый.

Карашинов дважды объявлял голодовку в СИЗО, требуя объективного расследования. В стенах изолятора он женился на своей девушке Жасмин. В конце судебных разбирательств он возместил ущерб потерпевшим и заключил с прокуратурой процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, чтобы получить наказание, не связанное с лишением свободы.

15 ноября судья Кузенбаева утвердила процессуальное соглашение и приговорила Карашинова к 6 годам ограничения свободы. В течение этого срока он должен регулярно отмечаться в службе пробации, не посещать увеселительные заведения, быть дома после работы. Супруга Карашинова отметила, что Руслан вынужден был согласиться на признание вины, чтобы получить свободу. В следственном изоляторе он провел больше полугода. Приговор в законную силу пока не вступил.