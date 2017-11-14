﻿﻿ Для шала-казахов не будет отмазки не учить язык - Галым Байтук о латинице

В тот же день в Доме Дружбы пропагандистская группа из Астаны встретилась с общественниками и представителями национально-культурных центров. Собравшиеся пришли с плакатом в поддержку латиницы. Председатель совета ветеранов Бирманов сообщил, что на своем кабинете он уже поменял вывеску, сделал ее на латинице.

– Переходя на латиницу, мы возвращаемся к своей культуре и традициям, – взял слово политолог Ерлан Саиров. – Латиницей в мире пользуются 4,5 млрд человек. Новый алфавит поможет нашей молодежи интегрироваться в мировое сообщество.

– Среди населения ходят разговоры: нет угля, бензина, людям зар­платы не хватает, зачем тратить средства для перехода на латиницу? – взял слово Амиржан Косанов. – Но мы должны быть патриотами. Можно подождать еще 5 лет, но кто знает: не придет ли после нынешнего кризиса кризис еще сложнее? На латиницу мы должны были перейти еще в 1991 году, когда Казахстан обрел независимость. С тех пор мы только говорим об этом. Пора реально перейти. Да, предложенный алфавит породил критику. В соцсетях много шуток по этому поводу, по поводу апострафов. Но эти шутки исходят от тех, кто не верит в будущее казахского языка. Что это наш исторический выбор должны понять все, начиная от человека, который на базаре таскает тачки или таксует. Латиница – признак нашей независимости. Нельзя, обидевшись на вошь, сжигать тулуп. Есть переживающие по поводу того, что люди начнут отдавать детей в русские школы, где сохранится кириллица, более привычная. Но не зная казахского, ребенок в будущем не сможет заниматься бизнесом, работать на госслужбе, не сможет зарабатывать на хлеб. Поэтому люди будут отдавать детей в казахские школы, и они будут изучать латиницу. Бояться не надо.

Люди переживают из-за документов, которые придется менять. Но все решится со временем. Будет комиссия, она даст свои рекомендации. Свое слово должны сказать филологи и лингвисты, они должны учесть, какие ошибки при переходе на латиницу были у турков, узбеков, азербайджанцев. Чтобы наша молодежь, переписываясь по Ватсап, завтра не искала кириллицу, а легко пользовалась латиницей.

– Переход на латиницу – перезагрузка нашего национального кода, – сказал президент ассоциации блогеров Казахстана Галым Байтук [на фото]. – Для шала-казахов не будет отмазки не учить язык. Алфавит утвердят, когда соберут все рекомендации, с того момента все детские сады должны перейти на казахский язык. Вопрос изучения казахского языка отпадет. Все будут должны его учить.

– Как же архивы, книги – это огромный материал? Как их будут переводить на латиницу? – поинтересовались у гостей из зала.

– В 29-м году, когда приняли латиницу, на перевод литературы ушло 6 лет. Тогда не было Интернета, информационных технологий. Сейчас все изменилось. Книги есть в Интернете. Газету перевести можно за 3 секунды, это дело техники. К тому же переводить всю имеющуюся литературу ни к чему. Не все, что издавалось в советские время, нужно сегодня, – последовал ответ.



