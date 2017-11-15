﻿﻿ Помогите, ищу родителей! - выпускница Жайсанского детдома Жадыра Беитова

На фото: Сейчас Жадыре Беитовой 25 лет, она воспитывает двоих детей – дочку Майю и сына Ибрахима. || Фото из личного архива Ж.БЕИТОВОЙ

В 1992 году 19-летняя мама оставила малышку в Актюбинской детской больнице, на ребёнке было лишь бельё из роддома.

Почти четверть века Жадыра Беитова не оставляет надежды найти своих родных и близких. Жадыра Беитова родилась в Актобе в 1992 году, ребенок был недоношенный. 2 июля, когда ребенку было 10 дней или больше, родная мать оставила ее в городской детской больнице №1, не написав даже отказ.

– Мать оставила меня, просто оставила и ушла, – рассказывает Жадыра Беитова газете «Диапазон». – Я даже не знаю настоящую дату своего рождения. По документам, которые оформили в детдоме, я родилась 23 июня 1992 года.

– Я была одета в белье роддома, когда меня нашли. В акте достоверности подкинутого ребенка за подписью заведующей отделением Шевченко написано, что мою мать зовут Мария Беитова, ей 19 лет, казашка, имеет среднее образование, проживает в Байганинском районе. Но вся информация о моей матери может быть ложной. Она никогда не интересовалась мной, документы не взяла. А когда я выросла и приехала в эту больницу, чтобы получить ответы на свои вопросы, узнала только одно – имя моего отца в свидетельстве о рождении это на самом деле отчество моей матери, а ее имя и фамилия, скорее всего, вымышленные, – говорит Жадыра сквозь слезы.

22 октября 1992 года малышку Жадыру перевели в Алгинский детский дом. Ее на несколько дней забрали незнакомые мужчина с женщиной. Это воспоминание – одно из самых ярких. Беитова предполагает, что забирали ее именно родители.

– Когда мне было 3-4 года, меня из садика забирали на пару дней мужчина и женщина. Я помню, что мужчина мне готовил кушать, а женщина все время проводила на балконе. Они часто ругались, были скандалы. Они потом вернули меня назад, в детдом. В школьном возрасте я спрашивала у воспитателей о своих родных, но никакой информации мне не дали.

В 2003 году Жадыру Беитову перевели в Жайсанский школу-интернат для детей с задержкой психического развития, потому что девочка отставала по школьной программе. Там она жила и училась 6 лет, а затем поступила в профлицей №13 им. Молдагуловой по специальности оператор ЭВМ. В 2012 году она поступила в Актюбинский сельхозколледж, там познакомилась с будущим мужем, и через два года они сыграли свадьбу.

– В 2014 году я родила первого ребенка, Ибрахима, – вспоминает Жадыра Беитова. – Когда забеременела второй раз, родные и муж были против, просили сделать аборт. Я не смогла, была на четвертом месяце. Муж начал гулять, ушел со съемной квартиры, где мы жили. А когда я не смогла платить за квартиру, обратилась в кризисный центр. Через год мы развелись.

Сейчас Жадыра Беитова и ее двое маленьких детей, Ибрахим и Майя, живут в кризисном центре в Актау. В октябре прошлого года актюбинка обращалась на местное ТВ в надежде найти родителей, но результата не было.

– Я хочу узнать свою настоящую дату рождения, я хочу узнать, кто мои родные. Помогите найти моих родителей. Мама, я так сильно хочу найти тебя…

Если вы владеете информацией, которая может помочь Жадыре Беитовой, просим обращаться по тел: 87755318776, 87013466046 или в редакцию «Диапазона»: 87757970315, 8 (7132) 959738.