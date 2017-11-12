﻿﻿ Бюджетников Туркменистана под страхом увольнения заставляют отдавать детей в дорогие детсады

Фото с сайта hronikatm.com

Бюджетники, не отдавшие детей-дошкольников в детские сады, будут уволены. Так власти пытаются заполнить садики, оплату в которых повысили сразу в 10 раз.

Работники бюджетных учреждений Туркменистана рискуют быть уволенными, если не определят своих маленьких детей в детские сады, пишет hronikatm.com.

В Баланабаде, например, глава жилищно-коммунального хозяйства собрал своих подчинённых и заявил, что они обязаны водить детей в садик. В противном случае, сотрудникам необходимо будет уволиться и самим сидеть с детьми дома.

Подобные собрания прошли и в других организациях бюджетной сферы: в школах, горэнергосети, мэрии.

Решение о повышении оплаты в детских садах Туркменистана было принято 5 октября 2017 года. Стоимость выросла сразу в 10 раз – с 8 до 80 манатов в месяц за каждого ребёнка (1 туркменский манат = 0,29 доллара). Для семей с тремя и более детьми – по 40 манатов за ребёнка, для матерей одиночек – по 10 манатов.

В панике многие родители начали забирать своих детей из детских садов, что привело к сокращению количества дошкольников в группах. Заведующие беспокоятся, что из-за этого придётся сокращать персонал, а некоторые детсады и вовсе могут быть закрыты.

После десятикратного повышения цен в детских садах возмущённые родители стали устраивать акции протеста и направлять жалобы в городскую администрацию.

Во время одного из таких митингов пострадал чиновник управления образования, который посоветовал участникам акции протеста идти жаловаться в областную администрацию. За это его арестовали, обвинив в антигосударственной деятельности.