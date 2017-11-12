﻿﻿ Макаревич выгнал из группы музыканта, поддержавшего воссоединение Крыма с Россией

Лидер группы "Машины времени" Андрей Макаревич выгнал из группы клавишника Андрея Державина, который поддержал воссоединение Крыма с Россией. Об этом сообщает украинский журналист Айдер Муждабаев на своей странице в "Фейсбуке".
По словам журналиста, такое решение Макаревич принял перед гастролями на Украину.
Муждабаев уверяет, что Державин исключен из состава не только на время гастролей, а навсегда.
Между тем для гастролей на Украину Макаревич подобрал нового клавишника.
Лидер группы «Машина времени» отказался комментировать замену клавишника, который поддержал переход Крыма к России, перед турне по Украине.
Источник: sputnik.ru
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