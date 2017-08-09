﻿ В Алгинском районе женщина во дворе дома вырастила почти 600 кустов конопли

За растениями ухаживала 46-летняя жительница поселка Кайындысай Алгинского района.

Как рассказали "Диапазону" в пресс-службе ДВД области, 19 июля полицейские управления по борьбе с наркобизнесом обнаружили во дворе частного дома 599 кустов конопли. Женщину задержали, проводится расследование.

Также 20 июля полицейские установили и задержали 37-летнего жителя Алги. Мужчина незаконно выращивал мак в специальных клумбах, у него было изъято 466 кустов мака. Начато досудебное расследование по ст. 300 ч 2 УК РК.