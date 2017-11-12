Toyota Land Cruiser насмерть сбил девушку в Уральске. ДТП произошло 11 ноября около 9 часов вечера по проспекту Евразия в районе остановки 2-я база, сообщает корреспондент портала "Мой город".

Автомобиль Toyota Land Cruiser направлялся по проспекту Евразия в сторону моста. В районе АО "ЗапКазРЭК" водитель сбил девушку насмерть. Как отмечает издание, при каких обстоятельствах произошло ДТП - неизвестно. Нужно отметить, что тело сбитой девушки лежало в нескольких метрах от автомобиля. На месте работают полицейские и дознаватели. Другие подробности выясняются.