﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Новый номер "Диапазона" уже в продаже

В продаже с 10 августа. Спешите купить!

  • День «Х» в Актобе

Названо время, когда в городе перестанет вонять.

  • Полицейские выпьют и начинают права качать

Сказал главный полицейский области. Он дал нагоняй своим подчиненным за пытки, пьянки и бакшиш.

  • Герои нашего города растят цветы и деревья

В своих дворах актюбинцы выращивают дубы, ясень, березы, розы и ромашки. «Диапазон» ищет зеленые оазисы нашего города.

  • Охранники распяли насильника и получили срок

После пыток он сбежал и пришел к прокурорам. Защитники охранников уверены, что он их оклеветал, чтобы не заработать новый срок за побег.

  • Судят водителя грузовика, переехавшего молодую мать

Отец погибшей на пешеходном переходе женщины просит суд лишить водителя свободы.

  • Рецепт активной старости

В 80 лет актюбинский пенсионер плавает в бассейне, создает картины, предпочитает телевизору активный труд и не жалуется на болезни.

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