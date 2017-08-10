﻿ Димаш Кудайбергенов стал исполнителем года в Гонконге

Димаш Кудайбергенов стал исполнителем года в Гонконге

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Димаш Кудайбергенов стал исполнителем года в Гонконге

Казахстанский певец выиграл в номинации «Исполнитель года», передаетИА «NewTimes.kz».

Об этом сообщил его отец Канат Айтбаев в своем аккаунте в Facebook.

Сам Димаш опубликовал фотографию с наградой, сообщив, что он находится на вручении премии Golden Melody Awards.

«Я победил в номинации «Исполнитель года» на Golden melody awards в Гонконге. Большое спасибо всем слушателям! Я люблю вас, дорогие», - написал Димаш Кудайбергенов в своем Instagram.

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