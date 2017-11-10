﻿﻿ В продукции халал проверка нашла ДНК свиньи

В Казахстане 12% отечественной и 88% импортируемой продукции не соответствуют техническим требованиям. Об этом сообщил главный государственный санврач Жандарбек Бекшин, передает BNews.kz.

- Специалисты провели проверку 145 образцов пищевой продукции. В 40 образцах была обнаружена ДНК свиньи, не указанная в маркировке продукции. По группам мясной продукции несоответствие выявлено в 67,5% пробах колбасных изделий, в 20% пробах полуфабрикатов и в 7,5% пробах мясных консервов, - сказал он.

Производители используют одну и ту же линию оборудования для изделий из говядины, свинины, проводят недостаточную обработку оборудования, допускают перекрестные потоки сырья и не уделяют должного внимания производственному контролю.

- Это вопросы нарушения технологии использования в том числе и для халяльной продукции одной и той же линии производства, - сказал Бекшин.

В 2017 году на закуп продукции для пробы выделили порядка 60 млн тенге. За девять месяцев отобрано более 26 тысяч проб пищевой продукции, из них несоответствие требованиям технических регламентов составило 7,2%.

Нарушения были выявлены в разных продуктах: кулинарные изделия – 25%, хлебобулочные изделия - 23,7%, рыбная продукция - 21,5%, мясо птицы - 20,5%, мясная продукция – 27%, фрукты и овощи - 7,8%, молочная продукция - 5,9%, кондитерские изделия - 6,2%, соковая продукция - 2,1%, мукомольные и крупяные изделия питьевая - 1,1%.