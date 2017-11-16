﻿﻿ Сейтказы Матаева освободят по УДО

По закону для условно-досрочного освобождения достаточно было отбыть 12 месяцев и 15 дней, а для УДО по возрасту 8,5 месяцев, сообщает adilsoz.kz.

16 ноября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении председателя Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева,

Его адвокат Мадина Бакиева сообщила ,что решение суда вступит в законную силу через 15 дней, если не будет опротестовано.

Тем не менее, суд не освободил С.Матаева от дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности, связанные с организационно- распределительными, материально ответственными функциями в государственных, коммерческих организациях.

Как сообщает КазТАГ, адвокаты С.Матаева заявили о приобщении к материалам дела медицинского заключения на основании предоставленных выписок из истории болезни и других медицинских документов.

У С.Матаева диагностировали гипертоническую болезнь III степени, артериальное давление у него поднимается до 260 мм рт. По мнению врачей это вызвано постоянным стрессом не только от пребывания в местах лишения свободы, но, и полной убежденностью в несправедливости приговора. Специалисты предупредили, что такое состояние может привести к инфаркту или инсульту с летальным исходом.

Адвокаты представили гарантийные письма от ТОО МИА КазТАГ о том, что С.Матаев после освобождения будет занимать должность редактора, а также от Союза журналистов Казахстана о том, что он является его действующим председателем.

По закону для условно-досрочного освобождения достаточно было отбыть 12 месяцев и 15 дней, а для УДО по возрасту 8,5 месяцев.

Сам С.Матаев участвовал в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи.