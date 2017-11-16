﻿﻿ ​Мошенница обманула предпринимателей на более 100 млн тенге: предлагала заработать на госзакупках

Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы, передает корреспондент "Диапазона".

Очередное дело о мошенничестве рассмотрели на днях в уголовном суде Актобе.

34-летняя Бакытгуль Ж. предлагала местным предпринимателям заработать на госзакупках, говорила, что есть опыт и знания работы с тендерами.

Первый, поверивший ей, передал частями 15 миллионов на закуп товаров по тендеру: кровати для больниц, мусорные контейнеры. Ещё один предприниматель на аналогичные цели передал ей 97 миллионов тенге.

В уголовном деле ещё несколько потерпевших. Сама Бакытгуль Ж. в суде уверяла, что про тендера речи не было. Деньги она занимала под проценты.

Суд критически отнёсся к её показаниям и признал виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Бакытгуль приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор не вступил в законную силу.

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