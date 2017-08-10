﻿ В Актобе приедет зампремьер-министра РК

Аскар Мамин приедет сегодня в Актобе с рабочим визитом, сообщает "Диапазон".
Мамин занимает должность заместителя премьер-министра Казахстана с 9 сентября 2016 года.
Подробности читайте на сайте diapazon.kz.
Аскар Мамин приедет сегодня в Актобе с рабочим визитом, сообщает "Диапазон".
Мамин занимает должность заместителя премьер-министра Казахстана с 9 сентября 2016 года.
Подробности читайте на сайте diapazon.kz.
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