﻿﻿ Мы находимся условно на третьей мировой войне - Назарбаев

Глава государства, выступая на заседании дискуссионного клуба Astana Club, подчеркнул, что международный терроризм обрел "катастрофические масштабы", передает sputniknews.kz.
- С начала третьего тысячелетия число терактов, как и количество погибших, выросло в 10 раз. В 2016 году теракты произошли в 104 странах. Это более половины мира, то есть по географии и масштабам мы находимся условно фактически на третьей мировой войне. В войне против террора, - сказал Назарбаев.
Президент указал, что теракты смещаются от развивающихся стран в развитые.
По данным глобального индекса терроризма, 2015 год стал худшим годом с точки зрения терроризма для стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), количество атак составило 731, при этом теракты произошли в 21 из 34 стран ОЭСР.
- Псевдоисламские течения расширяют ареал своего влияния, агрессивно проникая на территории многих государств. Несмотря на противоречия, мировым региональным державам удалось скоординировать действия в борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке. Однако надо понимать, что разгромленные боевики начнут возрождать ячейки на других территориях. И это серьёзный вызов для всей Евразии, - заключил Назарбаев.
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