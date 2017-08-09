﻿ Власти назвали наезд на военных под Парижем спланированной атакой

Власти назвали наезд на военных под Парижем спланированной атакой

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Власти назвали наезд на военных под Парижем спланированной атакой

Пострадали шесть человек.

Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани назвал произошедшее спланированной акцией, передает РИА Новости.

"Эта машина стояла у казармы. Ее водитель, очевидно, дожидался выхода военных…" - сказал он в эфире BFMTV.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила надежду на то, что нападавшего в ближайшее время поймают.

"Моя поддержка шести военным #Sentinelle, раненным в #LevalloisPerret. Надеюсь всем сердцем, что нападавший вскоре будет арестован", - написала она в Twitter.

Атаки террористов-одиночек, направляющих транспортные средства в толпу, стали характерным "почерком" террористической группировки ИГ*. В последние месяцы в европейских странах совершено несколько таких нападений.

Напомним, автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре и скрылся. По информации телеканала BFMTV, инцидент произошел около 08.15 утра по местному времени (09.15 мск), когда военные покидали казарму. Пострадали шесть человек, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. Французская полиция ведет розыск автомобиля.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

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